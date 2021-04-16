Лига Европы

Наставник "желтой субмарины" намерен пройти свой бывший клуб.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери прокомментировал победу над загребским Динамо в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Жаль, что не было болельщиков, которые бы могли отпраздновать это вместе с нами. Но они проводили нас с базы, спасибо им поддержку! Отличный вечер для всех нас.

Все здесь помнят о поражении от Арсенала в полуфинале Лиги чемпионов (2006-й год, прим.ред). Мы заслужили право на реванш, идя к своей задаче от матча к матчу с верой в то, что мы строим что-то прекрасное", — сказал испанский специалист.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета высказался после разгромной победы над Славией в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы Вильярреал сыграет именно с Арсеналом.