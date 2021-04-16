Лига Европы

Хавбек манкунианцев прокомментировал свою замену в еврокубковой встрече.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился мыслями после победы на Гранадой в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Желтая карточка получилась досадной. По моему мнению, нарушение не тянуло на предупреждение, но такие ситуации следует принимать. Мы победили, и это самое важное.

Я видел, как все игроки пытались меня вывести на вторую желтую карточку. Тренер решил, что лучше заменить меня, пока дело не дошло до удаления.

Передача на Кавани? Я убежал, и я знал, что он был позади меня. Мяч идеально дошел до него, прекрасный гол", — цитирует французского хавбека BBC со ссылкой на BT Sport.

Ранее главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер высказывался о выходе в полуфинал турнира.