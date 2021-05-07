Лига Европы

Испанский специалист высказался по итогу еврокубковой встречи.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями об ответном матче полуфинала Лиги Европы против Вильярреала.

"Мы опустошены и разочарованы. Нужно поздравить Вильярреал. Мы до последней минуты пытались что-то предпринять. Думаю, мы заслужили победу, но все определяют мелкие детали.

У нас было три больших шанса, а у них ни одного, но в финал прошли они.

Травма Джаки перед матчем? Это полностью изменило наш план. Я рассчитывал на Гранита на этой позиции. В первом тайме мы не контролировали мяч, но это не оправдание. Вероятно, мы были немного напряжены, но втором тайме мы были намного сильнее.

Теперь наш единственный способ попасть в еврокубки - через Премьер-лигу, поэтому мы знаем, что нас ждет впереди. Сегодня мы очень разочарованы, потому что перепробовали абсолютно все", — сказал наставник "канониров".

Вашему вниманию обзор матча Арсенал — Вильярреал (0:0).