Лига Европы

Наставник "красных дьяволов" прокомментировал встречу с римским клубом.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями по после ответного полуфинального матча Лиги Европы против Ромы.

"Приятно выйти в финал. Мы сыграли один очень, очень хороший тайм на Олд Траффорд, который помог нам. Я разочарован поражением, особенно тем, как мы действовали во втором тайме.

Матч легко мог закончиться со счетом 8:6. Странная игра. Мы просто продолжали отдавать им мяч. К счастью, у нас есть один из лучших вратарей в мире. Мы в финале и с нетерпением ждем 26 мая", — сказал норвежский специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома — Манчестер Юнайтед (3:2).