Лига Европы

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В поединке стартового тура группового этапа Лиги Европы английский Лестер упустил победу над итальянским Наполи. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Хозяева открыли счет на девятой минуте усилиями Переса, а затем в середине тайма Барнс удвоил преимущество английского клуба. Однако "неаполитанцы" не сдавались и отыгрались благодаря оформленному дублю в исполнении Осимхена.

Обзор матча:

Лестер — Наполи 2:2

Голы: Перес, 9, Барнс, 64 — Осимхен, 69, 87.

Лестер: Шмейхель — Кастань, Вестергор, Эванс (Сеюнджю, 46), Бертран — Перес (Тилеманс, 46), Ндиди, Сумаре (Мэддисон, 78) — Дака (Лукман, 71), Барнс, Ихеаначо (Варди, 87).

Наполи: Оспина — Малькюи (Жезус, 84), Рахмани, Кулибали, Ди Лоренцо — Замбо (Петанья, 84), Руис, Зелиньски (Элмаз, 64) — Лосано (Политано, 64), Инсинье (Унас, 74), Осимхен.

Предупреждения: Ндиди, Сумаре, Сеюнджю — Ди Лоренцо, Рахмани.

Удаление: Ндиди, 90+3 (вторая желтая карточка).