Лига Европы

Наставник Наполи прокомментировал грядущий поединок в Лиге Европы.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти прокомментировал встречу с Легией в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Специалист считает, что будущий поединок будет определяющим для его команды.

"Матч против Легии станет решающим. В двух предыдущих турах мы не добились того результата, который нам необходим. Для выхода в плей-офф нам нужна только победа. Нам будет противостоять сильный соперник, который сумел обыграть Лестер.

Думаю, сегодня мы должны справиться и без Осимхена. У нас есть Мертенс, Петанья и Инсинье. Мы просто обязаны быть на 100% готовыми к встрече", — заявил Спаллетти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Наполи примет на своем стадионе Легию в четверг, 21 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.