Наставник Наполи прокомментировал грядущий поединок в Лиге Европы.
лучано спаллетти, getty images
20 октября 2021, 17:46
Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти прокомментировал встречу с Легией в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Специалист считает, что будущий поединок будет определяющим для его команды.
"Матч против Легии станет решающим. В двух предыдущих турах мы не добились того результата, который нам необходим. Для выхода в плей-офф нам нужна только победа. Нам будет противостоять сильный соперник, который сумел обыграть Лестер.
Думаю, сегодня мы должны справиться и без Осимхена. У нас есть Мертенс, Петанья и Инсинье. Мы просто обязаны быть на 100% готовыми к встрече", — заявил Спаллетти на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, Наполи примет на своем стадионе Легию в четверг, 21 октября.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.