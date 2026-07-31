Ліга Європи

Спеціаліст високо оцінив гравця, який у двох матчах відзначився чотирма результативними діями (3+1).

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк поспілкувався з представниками ЗМІ після вильоту з Ліги Європи, передає офіційний сайт "біло-синіх".

ПАОК — Динамо 2:0 Відео голів та огляд матчу 30.07.2026

Кияни вдруге поступилися ПАОКу, опинившись у третьому раунді відбору Ліги конференцій. Нагадаємо, що наступний єврокубковий суперник підопічних Костюка вже визначився.

"Сьогоднішній матч виграв один гравець — Константеліас. На жаль, у нас немає виконавця з таким рівнем майстерності. Ми сьогодні віддали багато сил, у нашої команди є потенціал, і ми розуміємо, за рахунок чого треба покращуватися. Рівень майстерності гравців ПАОКа високий, ми бачили, як вони перебудовувалися, але при цьому перший тайм можемо занести до активу, коли ми добре грали. А де недограли, суперник цим скористався — й мова саме про того гравця, про якого я казав.

В епізоді з першим пропущеним м'ячем ми недограли, чомусь виявивши недостатню концентрацію. Той же Волошин виключився з гри, хоча до цього все було чудово, ми перебудовувалися, а в цьому Назар недограв — і Константеліас скористався цим, відкривши рахунок.

Чи готуватимемося й до наступної гри в Польщі? Ви знаєте, що ми, на жаль, не можемо використовувати власний стадіон і відчувати повноцінну підтримку київських уболівальників. Тож готуватимемося до наступного поєдинку в Любліні", — заявив керманич "біло-синіх".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гравець Динамо Київ потрапив до топ-10 найкращих молодих дриблерів за версією CIES.