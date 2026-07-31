Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Після першого матчу в цій парі вже було все зрозуміло, за великим рахунком, тож нічого дивного в підсумку не сталось. Київське Динамо завершило спроби дістатись Ліги Європи УЄФА, продемонструвавши доволі кволий футбол, заради якого навіть гру в чемпіонаті довелось переносити. І, очевидно, те саме доведеться робити й із матчем проти Колоса за кілька тижнів, коли "біло-сині" полетять до Баку грати проти Карабаха.

Але матчі проти ПАОКа продемонстрували, що навіть на рівні такого суперника — виходить, що вхідному для сучасної Ліги Європи — команда Ігоря Костюка наразі є неконкурентною.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Тумбі (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Вячеслав Суркіс — 4,5. За звичних обставин цей єврокубковий дебют і не відбувся б у звітній грі взагалі, але дискомфорт у Нещерета завадив основному воротарю Динамо взяти участь у матчі. Утім, навряд чи б від заміни голкіпера кияни змогли б уникнути пропущених м’ячів, де відбувались напрочуд точні постріли. А коли удари полетіли вже у Вячеслава Суркіса, то він відіграв надійно.

Олексій Сич — 4,5. Дебют по гарячих слідах після трансферу, тож особливого прориву від флангового захисника ніхто не очікував. Тим паче, коли навпроти грав такий досвідчений майстер, як Тайсон. Але бразильця також при цьому особливо не було помітно, тож реальні виклики для Сича починались тоді, коли до його зони переходив Константілеас. Проте в кого з гравців Динамо протидія цього гравцю взагалі складалась належним чином за ці дві гри?

Томаш Кендзьора (5,0) — Аліу Тіаре (4,0) — 4,5. Центр оборони від Костюка цього разу також виглядав не надто надійною ланкою, і в підсумку з центральної зони перед штрафним і приходили два пропущених м’ячі, коли оборонці сідали надто низько, а опорники не встигали накривати гравців у небезпечних позиціях. Сенегалець ще й боротьбу почасти програвав.

Тарас Михавко — 4,5. Тепер уже й позиція лівого флангового захисника в Динамо виявилась дефіцитною настільки, що туди відправили центрального захисника. І це при тому, що треба було демонструвати атакувальний футбол, щоб відігратись. Як наслідок, Михавко довгими передачами з глибини більш-менш стабільно доставляв м’яч у передню лінію, а от коли треба було загострювати підключеннями, то обидва фланги киян залишались без належної активності.

Володимир Бражко — 4,0. Опорна зона Динамо двічі провалилась у епізодах із пропущеними м’ячами, а більше від неї в цій грі особливо й нічого не потребувалось. Бражко при цьому відзначився тим, що найчастіше серед партнерів пробивав по воротах суперників, але запам’ятався лише влучанням у стійку під час однієї з таких спроб.

Джастін Лонвейк — 4,0. У якості гравця ротації в попередніх іграх Лонвейк виглядав більш цікавою опцією, тоді як зараз вийшов просто робочий матч опорника з великою кількістю боротьби.

Назар Волошин — 4,0. Жодних цікавих пропозицій за 67 хвилин на полі.

Віталій Буяльський — 4,0. Чи не всі сподівання в атаці Динамо нині покладаються на капітана, але цього разу він грав із перших хвилин та лише раз доторкнувся м’яча в чужому штрафному та лише одного разу віддав туди передачу на загострення.

Богдан Редушко — 4,5. Уміння замикати дальню стійку під час флангових передач у вінгера Динамо ніхто не забере, але цього разу ударам не вистачало ефективності, а коли гра переходила на монотонний темп, то Редушку важко було щось запропонувати з нульової позиції.

Матвій Пономаренко — 4,0. Три удари — тричі повз ворота. І загалом не надто видатний матч від нападника Динамо, якого спокійно розбирали поміж собою центральні захисники, і тому єдиним чином, яким Пономаренко міг внести себе до протоколу, було попередження за грубий фол. Той-таки Константілеас наочно продемонстрував, хто наразі може претендувати на трансфер за 30+ млн євро.

Микола Шапаренко — 4,0. Поява на полі на майже пів години ігрового часу за попередженням та парою спроб відіграти гостро до чужого штрафного в ситуації, коли до порятунку вже було не дотягнутись.

Андрій Ярмоленко — 4,0. Ветерана Динамо також кинули до бою на останніх хвилинах, але рятувати тоді вже було нічого. Та й сам Ярмоленко не додав гостроти своїми діями.

Владислав Кабаєв, Крістіан Біловар, П’єр Мунгеге — пізні заміни від Костюка, серед яких можна виокремити хіба що появу новачка-вихованця ПСЖ, якому дали хоч зрозуміти, куди він узагалі потрапив.