Ліга Європи

Наставник ПАОК Алессіо Ліші поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер ПАОКа Алессіо Ліші прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді другого раунду відбору Ліги Європи проти київського Динамо (2:0).

"Думаю, сьогодні було дуже важливо побачити на полі, наскільки ми є конкурентоспроможними. Ми збільшуємо кількість хороших відрізків у грі. Ми погано почали, ми не мали гарного розвитку гри, і не змогли скористатися перевагою. З кожною хвилиною ми покращували свою гру та шукали свій момент, можливість змінити ситуацію. Ми покращили свою гру і здобули перемогу над гарною командою.

Сьогодні ми краще оборонялися. Мені не сподобалося, як ми захищалися в останні 20 хвилин у Польщі, як ми втрачали позиції. Зафейріс грав по-іншому у першому матчі, коли команда володіла м'ячем. По-іншому, коли м'яча не було, завдяки його кращій фізичній формі. Загалом команда сьогодні мені сподобалася, можливо, гра з м'ячем була не найбільш захоплюючою, але нам потрібно було пройти далі.

Мій дебют на домашньому стадіоні Тумба вийшов фантастичним. Немає слів. Мені сподобалося, і я сподіваюся, що команда здатна створювати більше подібних вечорів.

Константеліас фантастичний, але сьогодні ми повинні говорити про те, що він робив без м'яча. Він пресингував скрізь та постійно. Він допомагав перехопленням. Є області, в яких йому потрібно покращитись, проте давайте зосередимося на всій команді в сьогоднішньому виступі і на тому, як це допомагає йому показувати те, що він показує на полі", — наводить слова Лиши Sport24.gr.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПАОК – Динамо Київ.