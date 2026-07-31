Янніс Михайлідіс поділився своїми думками після гри з Динамо.
Янніс Михайлідіс, Getty Images
31 липня 2026, 09:38
Центральний захисник ПАОКа Янніс Михайлідіс прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді другого раунду відбору Ліги Європи проти київського Динамо (2:0).
"Нам є куди рости, ми не на 100%. Однак метою було пройти в наступний раунд каліфікації і ми цього досягли. Ми дуже раді.
Ми проаналізуємо як позитивні, і негативні моменти нашої гри. Починаючи з завтрашнього дня, ми перевернемо сторінку і рушимо далі.
Потрібно працювати і не опускати голову, ми маємо вдосконалюватись і виходити на поле готовими. У нас, безперечно, буде додатковий тиждень на підготовку, незалежно від того, з ким ми зустрінемося далі", — наводить слова Михайлідіса sport-fm.gr.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПАОК – Динамо Київ.