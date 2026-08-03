Ліга Європи

Команди дізналися потенційних суперників у боротьбі за вихід до основного етапу турніру, а переможці протистоянь отримають путівки до Ліги Європи.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27. Саме на цій стадії визначаться учасники основного етапу другого за престижністю єврокубкового турніру.

За підсумками жеребкування сформовано такі пари:

Трабзонспор (Туреччина) – Ференцварош (Угорщина) / Гурнік Забже (Польща)

Сент-Трюйден (Бельгія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / Омонія (Кіпр)

КуПС (Фінляндія) / Університатя Крайова (Румунія) – Арарат-Вірменія (Вірменія) / Целє (Словенія)

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) / Црвена Звезда (Сербія) – Вікторія Пльзень (Чехія)

Шемрок Роверс (Ірландія) / Егнатія (Албанія) – Ліллестрем (Норвегія)

Ягеллонія (Польща) / Рейнджерс (Шотландія) – Ларн (Північна Ірландія) / Іберія Тбілісі (Грузія)

М'єльбю (Швеція) / Слован Братислава (Словаччина) – Пафос (Кіпр) / Зальцбург (Австрія)

Левскі Софія (Болгарія) / Кайрат (Казахстан) – ПАОК (Греція) / Андерлехт (Бельгія)

Лех (Польща) / Клаксвік (Фарерські острови) – Тун (Швейцарія) / Вікінгур (Ісландія)

Градець-Кралове (Чехія) / Бешикташ (Туреччина) – Динамо Загреб (Хорватія) / Жальгіріс Каунас (Литва)

Бенфіка (Португалія) / Гартс (Шотландія) – Орхус (Данія) / Сабах (Азербайджан)

ОФІ (Греція) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) / ЦСКА Софія (Болгарія)

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до основного етапу Ліги Європи, тоді як команди, які зазнають поразки, продовжать єврокубковий сезон в основному етапі Ліги конференцій.

Перші матчі плей-оф заплановані на 20 серпня, а поєдинки-відповіді відбудуться 27 серпня. Фінал Ліги Європи сезону-2026/27 пройде 26 травня 2027 року у Франкфурті на стадіоні Вальдштадіон.