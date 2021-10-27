Лига Европы

Боссов итальянского клуба настораживает эпидемиологическая ситуация в городе.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Наполи встретится в гостях с московским Спартаком.

Руководство "партенопей" обратилось в УЕФА с просьбой перенести встречу в другой город. Боссы Наполи обеспокоены большим количеством заражений коронавирусом в столице России. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

На данный момент в Москве за последнее время фиксируются новые случаи коронавируса в среднем у шести тысяч человек в день, чем очень обеспокоены в Неаполе. Клуб не видит другого выхода, как играть на нейтральном поле.

Матч должен состояться 24 ноября в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее в Германии разгорелся скандал из-за футболиста Баварии Йосуа Киммиха, который отказался от вакцинации, при этом публично поддерживая борьбу с COVID-19