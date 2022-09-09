Ліга Європи

Вашій увазі відео голів матчу першого тура Ліги Європи.

У стартовому турі групового етапу Ліги Європи було досить несподіваних результатів і один із них матч між Лудогорцем та Ромою, який закінчився поразкою для підопічних Жозе Моуріньо.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь болгарської команди, у складі якої голами відзначилися Каулі та Нонато. У "вовків" єдиний м'яч забив Шомуродов.

Огляд матчу

Лудогорець - Рома 2:1

Голи: Каулі, 72, Нонато, 88 – Шомуродов, 86.

Лудогорець: Падт – Вітрю (Терзієв, 87), Недялков, Вердон, Сисіньо – Каулі (Димитрів, 87), Петровські, Кафумана (Нонато, 77) – Десподів (Рік, 71), Текпетей, Ігор Тіаго.

Рома: Свілар — Челік (Спінаццола, 67), Смоллінг, Манчіні (Вольпато, 75), Рожер — Матич (Камара, 76), Крістанте (Бове, 75), Пеллегріні — Дібала, Белотті (Шомуродов, 67), Залевскі.