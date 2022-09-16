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Ренн — Фенербахче, www.fenerbahce.org
16 вересня 2022, 10:33
Французький Ренн на своєму полі поділив очки з турецьким Фенербахче у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.
Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі французів голами відзначилися Терр'є та Маєр, а у турків — Кахведжі та Валенсія.
Зазначимо, що в іншому матчі цієї групи київське Динамо мінімально поступилося АЕКу з Ларнаки (0:1).
Огляд матчу
Ренн — Фенербахче 2:2
Голи: Терр'є, 52, Маєр, 54 — Кахведжі, 60, Валенсія, 90+2.
Джерело: MEGOGO