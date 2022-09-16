Ліга Європи

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Французький Ренн на своєму полі поділив очки з турецьким Фенербахче у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.

Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі французів голами відзначилися Терр'є та Маєр, а у турків — Кахведжі та Валенсія.

Зазначимо, що в іншому матчі цієї групи київське Динамо мінімально поступилося АЕКу з Ларнаки (0:1).

Огляд матчу

Ренн — Фенербахче 2:2

Голи: Терр'є, 52, Маєр, 54 — Кахведжі, 60, Валенсія, 90+2.

Джерело: MEGOGO