Крім форварда АЕКа на нагороду претендують ще три футболісти.
ФК АЕК Ларнака
16 вересня 2022, 09:30
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого автора забитого м'яча за підсумками матчів другого туру групового етапу Ліги Європи.
Одним із кандидатів на перемогу є нападник кіпрського АЕКу Адам Дюрчо, який забив у ворота київського Динамо зі штрафного удару на восьмій хвилині зустрічі.
Конкурентами Дюрчо є Хоакін з Бетіса (матч проти Лудогорця), Ірфан Кахведжі з Фенербахче (зустріч з Ренном) та Андер Гевара з Реал Сосьєдада (поєдинок проти Омонії).
Проголосувати за одного претендента на нагороду можна на офіційному сайті УЄФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – АЕК.