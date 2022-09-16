Ліга Європи

Крім форварда АЕКа на нагороду претендують ще три футболісти.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого автора забитого м'яча за підсумками матчів другого туру групового етапу Ліги Європи.

Одним із кандидатів на перемогу є нападник кіпрського АЕКу Адам Дюрчо, який забив у ворота київського Динамо зі штрафного удару на восьмій хвилині зустрічі.

Конкурентами Дюрчо є Хоакін з Бетіса (матч проти Лудогорця), Ірфан Кахведжі з Фенербахче (зустріч з Ренном) та Андер Гевара з Реал Сосьєдада (поєдинок проти Омонії).

Проголосувати за одного претендента на нагороду можна на офіційному сайті УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – АЕК.