УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого автора забитого м'яча за підсумками матчів другого туру групового етапу Ліги Європи.

Одним із кандидатів на перемогу є нападник кіпрського АЕКу Адам Дюрчо, який забив у ворота київського Динамо зі штрафного удару на восьмій хвилині зустрічі.

Конкурентами Дюрчо є Хоакін з Бетіса (матч проти Лудогорця), Ірфан Кахведжі з Фенербахче (зустріч з Ренном) та Андер Гевара з Реал Сосьєдада (поєдинок проти Омонії).

Four great goals to choose from! A, B, C or D? ⚽️🤷@Heineken | #UELGOTW | #UEL