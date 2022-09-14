Англія

Неочікуваний поворот у кар'єрі футболіста, якого звинувачують у згвалтуванні.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінуд потрапив до заявки Манчестер Юнайтед на АПЛ-2022/23.

Нагадаємо, наприкінці січня дівчина 20-річного футболіста звинуватила того у побитті та показала сліди домашнього насильства.

Після цього англієць був відсторонений від тренувань і матчів команді і арештований поліцією. Згодом йому вдалося вийти під заставу, проте від продовжував перебувати під поліцейським наглядом. Жодних новин про виправдання футболіста не з'являлося.

Зазначимо, що остання поява Грінвуда на футбольному полі датована 22 січня цього роки, коли "манкуніанці" з рахунком 1:0 обіграли Вест Гем.