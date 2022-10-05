Ліга Європи

Футболіст напередодні гри проти Ренна дав свій коментар.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков на прес-конференції присвяченій матчу проти Ренну поспілкувався із журналістами.

"Чотири роки назад я брав участь у київському матчі проти Ренна, а ось у Франції не грав. Можу сказати, що Ренн — це дуже хороша команда.

На цьому рівні суперники не пробачають помилок. Тому ми гратимемо лише на перемогу. У нас не найкраща ситуація в групі, але попереду два матчі з Ренном, в яких ми можемо все виправити.

Як я вже сказав, ми гратимемо на перемогу, іншого вибору у нас немає. Потрібно виправляти турнірну ситуацію в завтрашній грі".

"Усі молоді гравці Ренна дуже технічні, швидкі та агресивні. Чемпіонат Франції — це зовсім інший рівень у порівнянні з українською першістю. Однак ми граємо для своєї країни, для наших захисників, тому кожен матч для нас — це битва. Завтра ми битимемося для наших вболівальників, наших захисників і нашої країни.

Чи важливий для України цей матч? Звичайно! Наші захисники люблять футбол і дивляться матчі. Це для них своєрідна віддушина. Якщо ми зможемо виграти, то це принесе радість як їм, так і всьому українському народу", — сказав Циганков.

Нагадаємо, матч Ренн — Динамо відбудеться на стадіоні Роажон Парк у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція поєдинку.