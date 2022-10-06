Ліга Європи

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками щодо ситуації в Україні на тлі єврокубкових матчів у Польщі.

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував складнощі для футболістів "біло-синіх" під час війни в Україні.

"Тепер ми набагато більше подорожуємо, це набагато більше втомлює. У нас більше немає зборів в одному місці, ми завжди рухаємося.

Коли ми граємо в Польщі, ми не маємо відчуття, що ми вдома. Ми вдячні вболівальникам за те, що вони приходять на матчі, але було б краще та приємніше грати у Києві.

З психологічного погляду це складно. Наших сімей тут нема. Ми дуже мало часу проводимо разом. Війна чинить великий тиск на футболістів та наші родини. Звичайно, нам дуже важко", — наводить слова Кабаєва Ziare.com із посиланням на AFP.

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, Динамо проведе виїзний матч третього туру групового етапу Ліги Європи проти французького Ренна. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.