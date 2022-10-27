Ліга Європи

Капітан "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з АЕКом.

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував майбутній матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти кіпрського АЕКу.

"Ми готові до завтрашньої гри, дивилися наш попередній матч із АЕКом. Впевнені, що маємо грати краще, ніж робили це у Кракові", - наводить слова Сидорчука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч АЕК – Динамо відбудеться сьогодні, 27 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше повідомлялося, що матч АЕК Ларнака — Динамо обслужить бригада арбітрів із Шотландії.