Ліга Європи

Хавбек "гірників" поділився своїми думками напередодні гри проти Ренна.

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков прокоментував майбутній матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна.

"Ми дуже ретельно готуємося до другої частини чемпіонату і безпосередньо до двох ігор проти Ренна. Ми вже проаналізували французів. Ми ще не показали себе з кращого боку, і ми хочемо продовжити цю казку.

Ігор Йовічевич із нового покоління тренерів, які прагнуть завжди грати з м'ячем та нав'язувати свій стиль. Його стиль гри нічим не відрізняється від таких майстрів, як Артета чи Гвардіола.

Ми ретельно працюємо над цим під час наших тренувань, щоб доопрацювати його ідеї, щоб усе працювало як швейцарський годинник", — наводить слова Зубкова прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Шахтар – Ренн відбудеться завтра, 16 лютого, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.