Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті представив рейтинг футбольних академій світу, які найбільше заробили на продажі своїх вихованців.

Українські гранди Шахтар та Динамо потрапили до топ-100 клубів світу.

Донецький клуб розташувався на 58 місці, заробивши 158 мільйонів євро, а кияни зайняли 66 рядок – 137 млн євро.

Найкращим клубом світу з продажу своїх гравців є португальська Бенфіка – 670 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі, МЮ та Арсенал очолюють ТОП-10 клубів за витратами на трансферному балансі.