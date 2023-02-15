На продажі своїх вихованців "гірники" заробили 158 мільйонів євро.
Динамо - Шахтар, dynamo.kiev.ua
15 лютого 2023, 20:34
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті представив рейтинг футбольних академій світу, які найбільше заробили на продажі своїх вихованців.
Українські гранди Шахтар та Динамо потрапили до топ-100 клубів світу.
Донецький клуб розташувався на 58 місці, заробивши 158 мільйонів євро, а кияни зайняли 66 рядок – 137 млн євро.
Найкращим клубом світу з продажу своїх гравців є португальська Бенфіка – 670 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Челсі, МЮ та Арсенал очолюють ТОП-10 клубів за витратами на трансферному балансі.