Франция

Про те, чим французька команда може здивувати донецький клуб і де у Шахтаря перевага — у тексті Football.ua.

Сім гравців, які народились у 21 столітті, вийшли у старті Ренну на матч з ПСЖ. Звісно, якби не дискваліфікації та травми, кількість янгстерів у основі була б меншою. Втім, навіть такою молодою "одинадцяткою", Ренн без проблем обіграв Париж.

Симптоматично, що після перемоги над паризьким топклубом, Ренн лише одного разу обіграв суперника у наступних чотирьох матчах, хоча кадрова ситуація у клубі – значно покращилась. І лише поразка Марселю здавалась цілком очевидною.

І у цих двох вимірах – весь Ренн цього сезону. Бруно Женезіо, намагаючись створити стабільну команду, раз по раз натикається на травми, різкі спади форми або інші не прогнозовані події. Як результат – Ренн молодий, яскравий, однак до жаху не стабільний. Чи допоможе це Шахтарю спокійно пройти суперника? Спробуємо проаналізувати.

Зима, яка змінила все

Для Ренну Шахтар – вже другий український суперник у сезоні. Восени бретонці двічі обіграли київське Динамо, яке хоч і намагалось пручатись, але без особливих шансів на успіх. Власне, обидва матчі припали на найкращу форму Ренну у цьому сезону: левову частку важливих перемог команда здобула саме у жовтні. Детально про сильні сторони Ренну ми писали у тексті перед першим матчем. І тоді виявились праві.

Після Мундіалю Ренн розраховував продовжити вдалу серію. Але не судилось: 2 січня серйозну травму отримав атакувальний лідер команди Мартен Тер’є. Травма коліна позбавила Ренна гравця, який забив понад тридцять голів лише за останній календарний рік.

Втративши Тер’є, Ренн потрапив у зону турбулентності. Без Мартена бретонці перемогли лише тричі у семи матчах. Власне, для заміни лідера команди Ренн орендував у Ліона досвідченого, але теж нестабільного форварда Карла Тако-Екамбі. Який поки ситуації не допоміг.

Сила у швидкості

Втім, Ренн залишається непростим суперником ледь не для кожної команди. Розуміючи, що створити щось стабільне неможливо, Женезіо віддає перевагу швидкому атакувальному футболу. Де мудрі комбінації у центрі поля ефективно підміняються швидкими ногами гравців попереду.

У такій системі розкрився Амін Гуїрі. Дев’ять голів на середину сезону – це прекрасний показник для нападника, який тільки влітку доєднався до Ренну. Перший сезон у дорослому футболі на відмінно проводить також Дезіре Дуе (забивав Динамо у групі) на якого вже поклали око світові топклуби.

І це – без урахування вже відомих гравців: Бенжамена Бурежо, Гаетена Лаборда та Флавьєна Тета.

Де ж тонко?

Однак, дуже молодий та енергійний Ренн досить легко ламається об структуровану та організовану оборону. Наприклад, Ліллю, аби обіграти бретонців, вистачало банально не помилятись на своїй половині та просто реалізовувати власні моменти. Ренн дозволяв "догам" досить легко проходити центр поля і цього вистачало.

Шахтар, звісно, претендувати на такий сценарій матчу – не варто. Українська команда грає лише першу гру після довгої перерви. Крім того, втратила взимку ключового атакувального гравця – Михайла Мудрика.

Здається, кращим варіантом для Шахтаря був би "сухий" перший матч та намагання звести до позитивного результату другий. Традиційно, форма українських команд після трьох місяців простою – це велика загадка, тому добротний оборонний футбол видається кращим варіантом для "гірників".

Для Ренну ж продовження виступу у єврокубках – це, найперше, іміджева необхідність. Після вильоту з Кубка, у команди на сезон лишаються важкі матчі у чемпіонаті та можливість непогано виступити у Лізі Європи. І відмовлятись від цієї можливості бретонці точно не планують.

Тож на обидві команди чекають в’язкі та важкі матчі. І хто буде у них сильнішим – спрогнозувати важко.

Богдан Максимець, Football.ua