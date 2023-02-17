Ліга Європи

У хавбека Шахтаря все гаразд із почуттям гумору.

У четвер, 16 лютого, донецький Шахтар здобув перемогу над Ренном у матчі 1/16 Ліги Європи. Рахунок зустрічі — 2:1, а другий м'яч "гірників" на свій рахунок записав Артем Бондаренко, який точно пробив з одинадцятиметрової позначки після фолу на Ефимі Коноплі.

Сам Артем відреагував на важливу подію для себе та команди з усмішкою та самоіронією.

"Пеналденко у справі! Перший крок зроблено, дякуємо за підтримку, побачимось у Ренні", — написав 22-річний хавбек у своєму Інстаграмі.