Ліга Європи

У конкурентах українця є три претенденти на нагороду.

Вчора, 16 лютого, відбулися перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав чотирьох кандидатів, які претендують на звання найкращого гравця тижня.

Серед претендентів є один українець – півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів, який забив гол у ворота французького Ренна (2:1).

Також на нагороду претендують нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд (гол у ворота Барселони (2:2)), захисник Монако Аксель Дісасі (забитий м'яч у матчі проти Баєра (3:2)), а також вінгер Севільї Лукас Окампос (гол у ворота ПСВ та один асист (3:0)).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів Шахтаря у матчі проти Ренна (2:1).