У конкурентах українця є три претенденти на нагороду.
ДМИТРО КРИСЬКІВ, GETTY IMAGES
17 лютого 2023, 09:59
Вчора, 16 лютого, відбулися перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав чотирьох кандидатів, які претендують на звання найкращого гравця тижня.
Серед претендентів є один українець – півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів, який забив гол у ворота французького Ренна (2:1).
Також на нагороду претендують нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд (гол у ворота Барселони (2:2)), захисник Монако Аксель Дісасі (забитий м'яч у матчі проти Баєра (3:2)), а також вінгер Севільї Лукас Окампос (гол у ворота ПСВ та один асист (3:0)).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше Football.ua оцінив дії футболістів Шахтаря у матчі проти Ренна (2:1).