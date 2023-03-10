Ліга Європи

Слова італійського фахівця після мінімальної перемоги в матчі Ліги Європи.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ власної команди в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фрайбурга (1:0).

"Хлопці зіграли чудово цього вечора – з великою інтенсивністю, технічно добре. На щастя, їхній гол скасували, інакше ми пропустили б після єдиного удару по воротах!

Що нам дійсно потрібно зробити, то це покращити якість фінального розіграшу, оскільки ми часто віддаємо неправильний пас або не зовсім правильно вибираємо час, а це дуже важливо", – сказав коуч Ювентуса в коментарі Sky Sport Italia.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.