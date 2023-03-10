УЄФА обрав інших претендентів на відзнаку.
Анхель Ді Марія, Getty Images
10 березня 2023, 09:59
Вчора, 9 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав імена чотирьох претендентів на звання автора найкращого голу тижня.
На нагороду претендують чотири футболісти, до яких не увійшов український захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, який забив Феєнорду (1:1).
Нагороду можуть здобути вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія, нападник МЮ Антоні, півзахисник Баєра Керем Демірбай та хавбек Уніона Йосип Юранович.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.