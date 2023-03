Вчора, 9 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав імена чотирьох претендентів на звання автора найкращого голу тижня.

На нагороду претендують чотири футболісти, до яких не увійшов український захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, який забив Феєнорду (1:1).

Нагороду можуть здобути вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія, нападник МЮ Антоні, півзахисник Баєра Керем Демірбай та хавбек Уніона Йосип Юранович.

⚽️ Four top #UEL goals to choose from!



Who are you voting for? 🗳️@Heineken || #UELGOTW