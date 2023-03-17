Ліга Європи

Голкіпер "гірників" поділився своїми думками після гри з Феєнордом.

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда (1:7), яка вибила "гірників" з турніру.

"Я пишаюся своєю командою. І після гучних перемог, і після болісних поразок.

Моя команда показала себе гідно на єврокубках. Моя команда подарувала вболівальникам євровесну, про яку всі так мріяли. Моя команда стала прикладом того, як долаються перешкоди, як вона гуртується та стає одним цілим. Навіть коли навкруг говорять: "Команди вже нема" чи "Без нього Шахтар не зможе".

Ми вже давно не знаємо, що таке домашній стадіон. Але знаємо, як нас підтримують наші, з дому та поза ним. І в цій підтримці наша сила. Нас вже давно не лякають дорожні труднощі, бо ми не скиглимо, а робимо свою роботу попри кількість годин в дорозі.

Феєнорд — Шахтар 7:1 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Ми вже давно довели, що Шахтар — найсильніша українська команда, про яку знає світ. Про нас, про Україну! Команда завершила боротьбу у Лізі Європі, програла цю футбольну битву. Та продовжує свій шлях в УПЛ.

Ми продовжуємо свою боротьбу поза полем, разом зі всією країною та нашими захисниками, боротьбу за головну перемогу України! Дякую всім вболівальникам, українцям та ЗСУ. Разом переможемо", — написав Пятов в Instagram.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.