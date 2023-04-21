Ліга Європи

Наставник "нервіонців" поділився своїми думками після гри з Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (3:0).

"Звичайно, ні, я думав, що це буде рівний матч, результат якого не буде вирішений до останнього моменту, і зверніть увагу, що останні 12 хвилин ми спокійно грали при рахунку 3:0. Якби мені сказали про це перед матчем, то я би не повірив, але подякував би.

Ювентус у півфіналі? Це зовсім не схожий на Манчестер клуб, більш командний. Вони грають не так весело та швидко, але більше діють як команда, і, можливо, матчі проти них будуть складнішими.

Севілья — Манчестер Юнайтед 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Звісно, такого раніше в мене ніколи не було. Це дуже, дуже щасливий день, і я сподіваюся, що він не останній", — наводить слова Менділібара Marca.

Раніше повідомлялося, що Севілья вп'яте за 10 останніх сезонів вийшла до півфіналу Ліги Європи, МЮ вшосте вилетів від іспанських клубів.