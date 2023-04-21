Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Севільєю.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї (0:3), яка вибила "червоних дияволів" з турніру.

"Ми повинні діяти краще, ось у чому вимога. Нам не вистачало зібраності та спокою. Ми не справлялися з пресингом. Коли так трапляється, позаду залишається багато простору. Ми програвали єдиноборства.

Севілья мала більше пристрасті, більше бажання, більше готовності. Нам не втекти від цього. У неділю ми матимемо ще один шанс, і ми маємо зробити крок уперед, показати більше характеру.

Севілья — Манчестер Юнайтед 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Справа не в гравцях, яких не було, справа у футболістах на полі. Вони повинні грати, я вірю в них і довіряю їм, але вони повинні показати це, а вони були недостатньо хороші.

Ми багато разів показували хороший футбол, але сьогодні не були готові до гри. На такому рівні, граючи за Манчестер Юнайтед, ти маєш бути готовим до кожного матчу.

Це була чудова нагода виграти щось, а ми пропустили її. Повинні звинувачувати лише себе. Все минуло, ми не можемо нічого змінити. З нетерпінням чекаємо на неділю, це наступна можливість", — наводить слова тен Гага ВВС.

Раніше повідомлялося, що Севілья вп'яте за 10 останніх сезонів вийшла до півфіналу Ліги Європи, МЮ вшосте вилетів від іспанських клубів.