Ліга Європи

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри з Севільєю.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Севільї (1:1).

"Аж до голу моя команда добре рухала м'яч, але, коли ми добиралися до воріт, то припускалися занадто багато помилок. У контратаках нас заставали зненацька, тому що ми залишали простір. Хлопці добре постаралися, щоб дати відігратися і домогтися заслуженої нічиєї, яка залишає все на матч у відповідь.

Коли гра проходить на половині суперника, Погба – видатний гравець. Якби він був в оптимальній формі, я, звичайно, ставив би його в стартовому складі кожну гру. Цього вечора він зробив дуже важливий внесок.

Я ніколи не обговорюю роботу суддів. Скажу лише, що я привітав команду з тим, що вона зберегла спокій після інциденту і через кілька хвилин знову повернулася в гру. Судді оцінять, чи був пенальті, чи ні, ми не можемо витрачати на це свою енергію. У нас було досить неприємних інцидентів цього сезону, ми можемо тільки мовчати і зосередитися на нашій роботі.

Севілья — дуже досвідчена команда, яка завжди залишається в грі. Манчестер Юнайтед вигравав у них 2:0, але вони не переставали дотримуватися плану, зрештою зробили рахунок 2:2 і виграли матч у відповідь з рахунком 3:0. Сьогодні ввечері ми зробили те саме, коли забила Севілья. Противник дуже добре оборонявся, був дуже агресивним, а його форварди бігли за високим пресингом як божевільні.

Ми знаємо, що можемо нашкодити супернику у відкритій грі, а матч у відповідь триватиме 95 хвилин, можливо, навіть 120. Ми хочемо вийти у фінал", — наводить слова Аллегрі Football-Italia.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде в Севільї 18 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Севілья.