Ліга Європи

Наставник "нервіонців" поділився своїми думками після гри з Ювентусом.

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Ювентуса (1:1).

"Мені потрібно зберегти на майбутню ту старанність, з якою команда діяла сьогодні протягом 90 хвилин. Ми чудово провели перший тайм — перевершували суперників у безлічі єдиноборств і створювали загрозу воротам.

У другому таймі ми теж щосили намагалися тримати господарів у напрузі, щоб вони не відчували себе комфортно", — наводить слова Менділілібара прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде в Іспанії 18 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Севілья.