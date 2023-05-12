Наставник "нервіонців" поділився своїми думками після гри з Ювентусом.
Хосе Луїс Менділібар, Getty Images
12 травня 2023, 10:18
Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Ювентуса (1:1).
"Мені потрібно зберегти на майбутню ту старанність, з якою команда діяла сьогодні протягом 90 хвилин. Ми чудово провели перший тайм — перевершували суперників у безлічі єдиноборств і створювали загрозу воротам.
У другому таймі ми теж щосили намагалися тримати господарів у напрузі, щоб вони не відчували себе комфортно", — наводить слова Менділілібара прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, гра у відповідь пройде в Іспанії 18 травня.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Севілья.