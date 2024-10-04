Ліга Європи

Хавбек німецької команди поділився своїми думками після гри із "біло-синіми".

Півзахисник Гоффенгайма Антон Штах прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо (2:0).

"Ліга Європи нам дуже підходить. Це зовсім інше, ніж Бундесліга. Минулого року ми багато працювали для цього, і я думаю, що всі дійсно раді грати у цьому турнірі. Це велика мрія, яка стала реальністю.

Це був мій європейський дебют. Просто неймовірно грати в Європі. Було видно, як усім це подобалося, і всі виклалися на повну", — наводить слова Штаха прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гоффенгайм – Динамо Київ.