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Football.ua подводит итог второго контрольного поединка донецкого Шахтера на сборах в Турции.

Вторым соперником действующего чемпиона Украины на "белекской" части сборов стала команда с амбиционными видами на борьбу за титул чемпиона сербской Суперлиги по итогу текущего сезона — Войводина из города Нови Сад. Если давать характеристику этому коллективу, то можно отметить похожий на большинство команд Украинской Премьер-лиги стиль игры как в атаке, так и в обороне.

Войводина предпочитает не задерживаться в центре поля, и сразу доставляет мяч на завершающую стадию, где форварду Мркаичу ставится задача совершить успешный прием, после чего подыскать партнера для продолжения атаки. В обороне же сербская команда показала уплотнение в зоне перед собственной штрафной, взлом которой и стал главной задачей для игроков Шахтера в этом поединке.

Стартовый состав донецкого клуба на эту игру не нес в себе ровным счетом никакой информации. Мы видим набор исполнителей, задачей которых было максимально извлечь пользу из отведенного им игрового времени. Сразу бросается в глаза дебют в основном составе центрального защитника Назария Муравского. Кроме этого, правый фланг был передан в распоряжение Михаилу Мудрику и Игорю Кирюханцеву, а связующим звеном в центре поля с точки зрения атаки должен был стать Веллингтон Нем.

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Разбирать позиционную игру столь экспериментального сочетания исполнителей не было особого смысла, так что остается лишь довольствоваться оценкой состояния готовности и продемонстрированного мастерства отдельных футболистов. И вот тут как раз и было о чем поговорить. Позиция голкипера не вызывала тревоги — молодой Анатолий Трубин уверенно отстоял первый тайм при небольшом уровне вовлеченности, который диктовали ему соперники. Центр обороны отработал на приемлемом уровне по той же самой причине. Только даже вот такой объем работы оказался для Муравского приличным, что можно было с легкостью подметить по его футболке и сбитому дыханию в конце первых 45-и минут.

Не возникало вопросов и к связке Коваленко – Маркос Антонио в опорной зоне. Бразилец качественно подчищал, а Виктор дирижировал вектором атаки, хотя это и должно было войти в непосредственные обязанности Веллингтона Нема. И тут мы плавно подходим к первой фигуре, которая произвела негативное впечатление по ходу встречи. Бразилец стремится доказать всем, и себе в первую очередь, что еще способен выстрелить на высоком уровне, хотя время бесследно проходит, а должного прогресса с его стороны мы так и не видим. Первые 37 минут, которые Веллингтон провел на поле, стали апофеозом его эгоизма. Множество неоправданных потерь, утраченная способность нанести удары со средних дистанций и со стандартов, а также банальное непонимание процессов в тактике Луиша Каштру. Вот и первый кандидат на выход.

Следующей фигурой, которая разительно выбивалась из модели игры Шахтера стал Игорь Кирюханцев. Да, получить в партнеры по флангу еще не успевшего до конца сформироваться в футбольном познании Михаила Мудрика — не самый лучший "подарок". Однако, кроме правого полузащитника дончан на поле были и другие футболисты, с которыми защитник так и не нашел должного взаимопонимания. Очередной заброс Антонио на свободный правый фланг в надежде на рывок Кирюханцева, который попросту не стал поддерживать мимолетный порыв партнера — перевод фокуса камеры видеотрансляции на скамейку запасных — Луиш Каштру, который отводит глаза в сторону — похоже на окончательный вердикт.

А вот противоположный фланг Шахтера понравился. Сиприано попытался исполнить "Исмаили" в этой встрече, и у него вполне неплохо это получалось. Во всяком случае, акцент атаки "горняков" явно превалировал на левую сторону наступления. А ведь в непосредственной близости был активен еще и Евгений Коноплянка. Так что сербская оборона раз за разом давала трещину по праву борту. Сиприано понимает, что от него требуется, уже окончательно смирился с новой позицией, и продолжает прибавлять. Остается только наблюдать.

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И куда же без Фернандо на острие атаки. Как бы мы не "плевались" в сторону такого подбора позиции для данного исполнителя, однако свое решение главный тренер Шахтера решил продавливать до конца. Что же, его право. В этом матче эксперимент продлился все те же 37 минут, однако, стоит отметить, мяч в ногах новоиспеченный форвард начал держать увереннее.

В перерыве от Каштру серьезных изменений мы не дождались. Дончане продолжали играть за счет желания показать себя со стороны отдельных исполнителей, что не увенчалось особым успехом. Место в воротах на весь второй тайм занял Алексей Шевченко, и именно ему довелось защищать "рамку", когда в бой была брошена основная обойма.

С выходом на поле практически неизменного "ростера" ключевых матчей первой половины сезона, в игре дончан появилось содержание. Тут уже были и фирменные передачи в зону подключения фланговых защитников, и "треугольники" непосредственно у чужих владений, да и голевые моменты не заставили себя долго ждать. Можно было где-то придержать мяч в ожидании рывков Исмаили, Тайсона или Марлоса, сыграть дважды в одной атаке пятками в непосредственной близости к чужим владениям. От такого автоматизма захватывает дух!

Однако первым результативным действием "основы" стал пропущенный в свои ворота гол. Простой переход соперников через центральную зону, Марлос в одиночку в роли опорного полузащитника(?), Болбат, который "забыл" о сопернике на фланге, за что и был наказан тяжелой рукой судьбы посредством автогола. Даже основному составу Шахтера еще далеко до надежности в обороне, а ведь ситуация была рядовая, и уже тем более не уровня противостояния с лиссабонской Бенфикой.

Однако условный "класс" дончан, все же, превалировал над соперниками (а мы говорим о суммарной стоимости Войводины на уровне 15,5 млн евро, по данным Transfermarkt — меньше половины того, что "горняки" хотят получить за Николая Матвиенко от потенциальных покупателей), что и доказали следующие несколько минут после первого гола во встрече. Смелая игра Тете на обострение ситуации, качественный рывок Алана Патрика для поддержания партнера по команде, и блестящий удар в правый угол чужих ворот — таким и должно быть нападение Шахтера в большинстве случаев.

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С учетом логичной ротации на позиции голкипера, уже вполне можно представить себе стартовые одиннадцать на матч против Бенфики. Лишь окончательный положительный вердикт о форме Додо может исправить ситуацию. Иных источников для сиюминутного качественного усиления у Шахтера не предвидится.

Следующий контрольный поединок донецкого Шахтера ознаменуется очередным противостоянием против команды из Сербии. Более того, подопечные Луиша Каштру сыграют против еще одного клуба из города Нови Сад, пусть и немного скромнее в своих амбициях — Пролетера. Эта команда заняла восьмую строчку в минувшем розыгрыше внутреннего первенства, расположившись сразу за Воеводиной.