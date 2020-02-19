Украина

Ворскла не сыграет контрольный матч против Иртыша из Казахстана, чтобы лучше подготовиться к встрече с Динамо.

Руководство Ворсклы приняло решение не проводить товарищеский матч против Иртыша из Павлодара, запланированный на среду, 19 февраля.

Причиной отмены спарринга стало намерение сэкономить силы и избежать возможных травм накануне матча против Динамо в УПЛ.

В воскресенье, 16 февраля, Ворскла проиграла другому представитель Казахстана — Ордабасы.

Матч 19-го тура чемпионата Украины Динамо — Ворскла состоится в субботу, 22 февраля. Начало в 17:00.

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