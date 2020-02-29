Football.ua представляет анонс матча 20-го тура чемпионата Украины между Десной и Мариуполем.
Фото ФК Мариуполь
29 февраля 2020, 09:30
В 20-м туре первенства УПЛ Десна, сохраняющая шансы на второе место, примет Мариуполь, мечтающий вновь вернуться в первую шестерку.
Десна — Мариуполь
Суббота, 29 февраля, 14:00. Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина. Арбитр — Андрей Коваленко (Полтава). Прямая трансляция на телеканале УНИАН
Потенциальные представители Украины в еврокубках начали весеннюю часть сезона-2019/20 с поражений, но, хотя и противостояли соперникам, превосходящим их по классу, выглядели вполне достойно.
Десна лишь в компенсированное время позволила Шахтеру забить победный мяч, при том, что гол, забитый командой из Чернигова, вошел в историю украинских чемпионатов, став первым, отмененным с помощью системы VAR.
Мариуполь тоже уступил Заре минимально, но при этом сумел забить, что не удается Десне на протяжении двух матчей. Зато из-за очередной желтой карточки не сможет рассчитывать на Чеха в Чернигове.
Можно не сомневаться, что обе команды будут стараться взять максимум очков. Десна идет на четвертом месте, отставая на 6 очков от Динамо, занимающего вторую позицию, и на 4 — от Зари. Так что подопечные Александра Рябоконя могут сократить отставание от обоих конкурентов: Заря свой поединок против Олимпика проведет в воскресенье, а Динамо уже успело проиграть Днепру-1. Мариуполь же от первой шестерки отделяет одно очко.
Интересные факты
– Команды сыграли между собой 13 официальных матчей: 6 побед Десны, 6 побед Мариуполя и 1 ничья.
– В УПЛ сыграно 3 матча: 3 победы Десны.
– Безничейная серия Десны в чемпионате составляет 5 матчей.
– Десна не может поразить ворота соперников в УПЛ на протяжении 181-й минуты.
– Капитан Десны Денис Фаворов с начала нынешнего чемпионата играет без замен.
– Матч против Десны станет 150-м в УПЛ для тренера Мариуполя Александра Бабича, проведенным во главе разных команд.
– Поединок в Чернигове может стать 200-м для Руслана Фомина (Мариуполь) и 100-м для Дмитрия Хлебаса (Десна) в УПЛ.
Ориентировочные составы
Не сыграют: Танковский, Чех (оба — Мариуполь).
прогноз 3:1
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