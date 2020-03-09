Украина

Хавбек Днепра-1 высказался о победе над Мариуполем в чемпионате Украины.

Днепр-1 в 22-м туре украинской Премьер-лиги дома обыграл Мариуполь со счетом 3:0, из-за чего команда Александра Бабича лишилась места в первой шестерке.

Полузащитник Днепра-1 Алексей Чичиков вышел на замену во втором тайме и стал автором дубля в ворота соперника.

"Грех было бы не использовать те моменты, которые у нас были. Ситуация была такова, что нужно было просто их дожать, ведь на оборону мы мало работали. Было много навесов и прострелов, и вот нашелся момент, ведь не хватало этого гола. Но все же забил, и дальше оставалось лишь контролировать ситуацию и забивать еще".

"Конечно, мы будем играть на максимальный результат во второй шестерке. Будем стараться добиваться положительного результата в каждом матче. Ну, а завершить чемпионат хочется на первом месте во второй шестерке".

Что касается ближайшей игры с Мариуполем, то они теперь очень серьезно настроятся, будут по спортивному злыми, и как-то по-другому станут действовать на поле. Все же есть VAR и специалисты, которые будут давать оценку судейству, а наша работа — выходить на поле и играть на победу", — приводит слова Чичикова пресс-служба Днепра-1.

В следующем туре чемпионата Украины Днепр-1 снова примет на своем поле Мариуполь. Базовая дата тура – 14 марта. Смотрите видео голов и обзор минувшего матча Днепр-1 — Мариуполь.

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