Украина

Скорее всего, в ближайшие три недели поединки УПЛ, а также Первой и Второй лиги будут проходить при пустых трибунах.

Правительство Украины предприняло ряд решений в рамках борьбы с распространением коронавируса CoVid-19. Часть из них затрагивает и футбольные матчи.

"Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых планируется участие 200 и более человек. Проведение спортивных мероприятий возможно при разрешении международных организаций, без зрителей", — говорится в заявлении Министерства охраны здоровья Украины.

Премьер-лига, УАФ и ПФЛ пока не делали официальных заявлений по поводу данной ситуации, однако нет никаких причин полагать, что их действия пойдут вразрез с рекомендациями правительства.

Карантин вводится с 12 марта и как минимум на три ближайших недели. Сегодняшний матч Кубка Украины между Динамо и Александрией состоится в присутствии болельщиков.