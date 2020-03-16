Украина

Вратарь вице-чемпиона Украины дал комментарий после матча с "северянами".

Динамо упустило победу в поединке против Десны из-за грубой ошибки Караваева в конце встречи.

Георгий Бущан, голкипер киевлян, считает, что его команда была намного лучше соперника, а игра получалась.

"Какая-то волна расстройства, потому что, действительно, сегодня игра давалась. Мы полностью переиграли соперника. Но, ничего страшного, бывает такое. Мы к этому спокойно отнесемся, сделаем поправки на ошибках. Думаю, дальше будет все хорошо", — сказал Георгий Бущан программе Профутбол.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Десна.