Украина

Football.ua рассказывает о самых дорогих продажах в истории украинского клубного футбола.

Украинский клубный футбол находится в не самом лучшем состоянии. Тем не менее даже в нынешних условиях УПЛ имеет футболистов, которые могут принести своим клубам приличные суммы денег. Об этом говорят некоторые исходящие трансферы после 2014 года.

Качественная работа селекционной службы Шахтера позволяет клубу даже в таких "экстремальных" условиях, которые существует в УПЛ, год за годом продавать игроков за приличные суммы. Киевскому Динамо есть чему поучиться у "горняков", однако "бело-синие" тоже могут дать пару советов, как продать футболиста подороже.

Пока футбол находится на карантине, предлагаем посмотреть очередной выпуск Football.ua, в котором мы рассказываем о топ-10 самых дорогих исходящих трансферов украинских клубов.

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