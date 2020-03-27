Украина

Футболисты "бело-синих" готовятся к возможному возобновлению чемпионата в домашних условиях.

Футболисты киевского Динамо продолжают активные тренировки, несмотря на остановку УПЛ и Кубка Украины из-за пандемии коронавируса. Украинские клубы ушли на карантин, но поддерживать физическую форму необходимо в любом случае.

Пресс-служба "бело-синих" опубликовала видео, в котором собрала фрагменты домашних тренировок Георгия Бущана, Йосипа Пиварича, Георгия Цитаишвили, Франа Соля и Ибраима Каргбо.

Напомним, ранее о своем времяпровождении во время карантина рассказали Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Виталий Буяльский и Денис Попов.

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