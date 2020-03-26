Украина

Игрок киевлян поведал о том, чем занимается во время паузы в чемпионате Украины.

Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал, о том, как проводит время на карантине в связи с остановкой УПЛ и Кубка Украины. Украинский футболист признался, что уехал к своим родителям в Николаевскую область.

"Все в порядке, первую неделю карантина был в Киеве, в основном, отдыхал, играл в FIFA на Play Station. А после того, как его продлили еще на неделю, уехал в село к родителям, они живут в частном доме. Помогаю по хозяйству, стараюсь по максимуму принести пользу, но при этом обязательно соблюдаю правила карантина".

"Также в обязательном порядке тренируюсь, выполняю упражнения из индивидуальной программы, которую нам дали, хотя здесь и нет особых условий для этого. Оставаться в столице не было смысла, поскольку все равно нельзя никуда выходить, а здесь, в селе, наоборот – свежий воздух, и с другими людьми можно не пересекаться. Да и родителям спокойнее, когда я рядом".

"У них есть немного живности, но в это время помощь, в основном, нужна на огороде, поскольку начинается период посадки. Вечером можем посмотреть фильм", — приводит слова Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее о своем времяпровождении во время карантина рассказали Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко и Виталий Буяльский.

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