Украина

Эксперт по вопросам реформы медицины рассказал о необходимости паузы в мире футбола.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий поделился мнением касательно паузы практически во всех европейских чемпионатах из-за пандемии коронавируса.

"Играют чемпионат Беларуси. Это достаточно закрытая страна, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что там есть заболевшие и уже введены какие-то карантинные мероприятия. Решать властям Беларуси, но я бы закрывал чемпионат. Футбол в Беларуси не менее популярен, чем в Украине, это большое количество зрителей в одном месте".

"К сожалению, футбол придется остановить на период карантина. Хотелось бы возобновить все быстрее, но факт остается фактом. УЕФА перенесла все соревнования, а большого смысла во внутреннем чемпионате здесь нет".

Также эксперт в сфере медицины прокомментировал информацию о том, что матч Аталанта — Валенсия стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии.

"Болельщики на матче Аталанта — Валенсия, конечно, могли заразиться воздушно-капельным путем, но, мне кажется, что основной причиной был другой момент. Этот вирус очень долго живет на всевозможных поверхностях: на металле, на пластике. Скорее всего, люди, прикасаясь к турникетам, сиденьям, стойкам в кафе, контактировали с вирусом. А затем был контакт с лицом. Это больший источник заражения, чем воздушно-капельным путем", — заявил Михаил Радуцкий в программе Великий футбол.

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