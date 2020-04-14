Украина

Сотрудник Football Hub сдал положительную пробу на COVID-19.

1+1 media подтвердил озвученную ранее Артемом Франковым информацию о том, что у журналиста Романа Куплевацкого обнаружили коронавирус.

"13 апреля в СМИ начала распространяться информация о том, что один из сотрудников 1+1 media, работающий в управлении спортивных проектов, сдал положительную пробу на COVID-19. Такая информация носит конфиденциальный характер, и мы не имели права ее афишировать. Но так как информация приобрела огласку, мы, с согласия сотрудника, должны ее подтвердить", — говорится в заявлении 1+1.

"На данный момент состояние коллеги оценивается как удовлетворительное. Компания находится с ним на связи и готова оказать необходимую помощь в случае надобности".

"Установлено, что с 21 марта сотрудник не посещал редакцию. А весь спортивный департамент пошел в отпуск на период карантина после выпуска последнего прямого эфира Профутбола 22 марта".

Football.ua желает Роману Куплевацкому скорейшего выздоровления.