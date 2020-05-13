Анатолий Мисюра признался, что теперь футболисты "моряков" будут получать меньше, но не сказал, насколько именно.
ФК Черноморец
13 мая 2020, 19:51
Одесский Черноморец стал одним из клубов, на чьих зарплатах сказался коронавирус. Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра признался, что клуб снизил выплаты игрокам.
"В условиях глобального кризиса это очень нелегко. К сожалению, придется пойти на снижение зарплат до тех пор, пока экономика страны вновь не наберет обороты после карантина. Будем ждать возобновления чемпионата и готовиться, тщательно соблюдая рекомендации нашего медицинского персонала, опирающиеся на медпротокол, разработанный футбольными властями Украины", — цитирует Мисюру официальный сайт Черноморца.
Черноморец уже начал подготовку к возобновлению сезона с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.
По информации ТК Футбол 1/2/3, новым тренером "моряков" стал Сергей Ковалец. Официальный сайт клуба пока что хранит молчание по этому поводу.