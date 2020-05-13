Украина

Анатолий Мисюра признался, что теперь футболисты "моряков" будут получать меньше, но не сказал, насколько именно.

Одесский Черноморец стал одним из клубов, на чьих зарплатах сказался коронавирус. Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра признался, что клуб снизил выплаты игрокам.

"В условиях глобального кризиса это очень нелегко. К сожалению, придется пойти на снижение зарплат до тех пор, пока экономика страны вновь не наберет обороты после карантина. Будем ждать возобновления чемпионата и готовиться, тщательно соблюдая рекомендации нашего медицинского персонала, опирающиеся на медпротокол, разработанный футбольными властями Украины", — цитирует Мисюру официальный сайт Черноморца.

Черноморец уже начал подготовку к возобновлению сезона с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

По информации ТК Футбол 1/2/3, новым тренером "моряков" стал Сергей Ковалец. Официальный сайт клуба пока что хранит молчание по этому поводу.