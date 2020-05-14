Тесты

Football.ua предлагает пройти квиз, посвящённый первой еврокубковой победе киевского клуба.

14 мая 1975 года Динамо, ведомое молодым тренером Валерием Лобановским, выиграло свой первый еврокубок. Это была историческая высота не только для киевлян, но и для всего советского футбола: никогда ранее клубы из СССР не становились первыми на международной арене.

В честь легендарной победы мы подготовили онлайн-викторину.

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Горка Элустондо