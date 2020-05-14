Football.ua предлагает пройти квиз, посвящённый первой еврокубковой победе киевского клуба.
Динамо в 1975 году
14 мая 2020, 16:30
14 мая 1975 года Динамо, ведомое молодым тренером Валерием Лобановским, выиграло свой первый еврокубок. Это была историческая высота не только для киевлян, но и для всего советского футбола: никогда ранее клубы из СССР не становились первыми на международной арене.
В честь легендарной победы мы подготовили онлайн-викторину.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.
Горка Элустондо