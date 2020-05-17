Полузащитник высказался о возобновлении тренировочного процесса в Динамо.
Александр Андриевский, Getty Images
17 мая 2020, 16:45
Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский поделился эмоциями от первых командных тренировок после выхода из карантина.
"Фактически сразу влились. Потому что мы тренировались по индивидуальной программе, проблемы с этим не было. Только могу сказать, что очень рад вернуться в общую группу. Рад, что скоро будут официальные матчи".
"Были ли проблемы с игровой связью из-за длительного перерыва? Возможно, этот момент немного присутствовал. Но прошла неделя и все наладилось. Вчера, в субботу, ребята были более сыгранными. Если и повлияет, то не сильно. У нас есть время до первого матча, так что, думаю, проблемы не будет".
Если украинская Премьер-лига возобновится по заранее запланированным срокам, то следующим соперником Динамо должен стать донецкий Шахтер. Андриевский заявил, что главное сейчас для всех в команде — вернуться на футбольное поле.
"О Шахтере мы прямо так не думаем, хотим просто возобновить чемпионат, так как соскучились по футболу и по официальным играм. Все готовятся на максимуме своих возможностей", — приводит слова Андриевского официальный сайт Динамо.
Напомним, ранее о возобновлении тренировочного процесса высказался нападающий Динамо Фран Соль.