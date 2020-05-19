Украина

Мероприятие перенесли на неопределенный срок по просьбе "горняков".

УПЛ планировала провести выборы президента организации 25 мая, однако позже было принято решение перенести их.

Как сообщает издание Спортивка, перенесение выборов состоялось по инициативе Шахтера. Именно "горняки" лоббировали перенесение мероприятия на неопределенный термин.

Напомним, Шахтер подал на выборы президента УПЛ кандидатуру Михаила Метревелли. Еще двумя кандидатами были Олег Смалийчук и Александр Шевченко.

Команды УПЛ постепенно выходят из карантина. Предполагается, что сезон в чемпионате Украины можно будет возобновить 30 мая.