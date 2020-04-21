Фан-сектор

Читатель Football.ua Виталий Болдырев уверен, что в 2006 году киевляне снова могли бы выстрелить на европейской арене.

21 апреля 1999 года, Мюнхен. Несмотря на домашние 3:3 с Баварией в Украине верили в победу Динамо в ответном матче, уж очень сильное впечатление оставляла мощная игра киевлян в предыдущих трех играх плей-офф Лиги Чемпионов сезона 1998/99. Казалось, что традиционный весенний синдром преодолен, а сумасшедший отыгрыш немецкой команды на Олимпийском лишь случайность… Но опытные игроки Баварии сумели в этой игре добыть нужный для себя результат (1:0).

После этого сезона последовали расставания с Шевченко и Лужным, еще через год с Каладзе и Ребровым. Валерий Васильевич не стал удерживать игроков, а дал возможность им проявить себя в топ чемпионатах. Да, и неизвестно, смогли бы они и дальше прогрессировать в условиях того господства Динамо на внутренней арене…

Валерий Васильевич начал строить новое Динамо. На мой субъективный взгляд, оно должно было выстрелить в сезоне 2005/06. Сразу хочу сделать поправку, что все это лишь плод моего воображения. Предлагаю помечтать и предположить, какое Динамо строил Валерий Васильевич Лобановский к 2006 году?

Итак, 2006 год.

- Возраст. Лобановскому должно было исполниться 67 лет (самому старшему на 2020 год тренеру-победителю Лиги чемпионов Юппу Хайнкесу было 68 в 2013, когда он выиграл трофей с Баварией).

- Сборная Украины доходит до ¼ финала чемпионата мира в Германии, где уступает будущим триумфаторам – итальянцам (0:3). Семь человек представляют Динамо Киев.

- Сборная Украины U-21 доходит до финала чемпионата Европы. Восемь игроков — представители киевского Динамо (правда, стоит отметить, что Артем Милевский играл как на молодежном ЧЕ, так и на взрослом ЧМ).

- Уровень чемпионата Украины вырос. В первую очередь за счет донецкого Шахтера, но и такие команды, как донецкий Металлург и днепропетровский Днепр (многие из игроков того коллектива имели непосредственное отношение к Динамо Киев) выглядят весьма достойно на европейской арене. Подтягиваются и другие коллективы.

- Воспитанникам знаменитой Академии Павла Яковенко в этом году исполнилось по 21 году. Это возраст в котором уже можно показывать высокий результат.

Вратари:

Александр Шовковский (возраст, в дальнейшем будет указываться на 2006 год, 31)

СаШо в 2006 году стал героем Украины, не пропустив в послематчевой серии пенальти против сборной Швейцарии ни одного мяча. Всю карьеру провел в Динамо Киев. Ушел на пенсию легендой клуба.

Виталий Рева (32), Александр Рыбка (19)

Эти ребята могли заменить Шовсковского. Но, право, место № 1, в этой команде должно быть за Александром.

Правые защитники:

Ласло Боднар (27)

Венгр выступал надежно и стабильно, что и требовалось для игрока его амплуа. Регулярно вызывался в сборную своей страны. После Динамо играл в Зальцбурге (2 чемпионства и кубок Австрии) и Дебрецене (чемпионство и кубок Венгрии).

Григорий Ярмаш (21)

Представитель Академии 1985г.р. Сыграл 8 игр за сборную Украины. В дальнейшем выступал за полтавскую Ворсклу (в составе которой стал победителем Кубка Украины) и луганскую Зарю.

Центральные защитники:

Горан Гавранчич (28)

Серб хорошо запомнился своими выступлениями за Динамо Киев. Но уж очень нестабильно он выглядел периодами. В моменты всплеска проявлялся интерес к нему клубов из топ-чемпионатов, но переход так и не состоялся. В итоге участник ЧМ-2006, транзитом через греческий ПАОК, отправился в белградский Партизан.

Владислав Ващук (31)

Владислав запомнился скандальным переходом в московский Спартак (где выиграл Кубок России). Но на футбольном поле, он действительно является одним из лучших отечественных защитников в истории.

Сергей Федоров (31)

Сергей практически на протяжении всей своей карьеры был запасным игроком, как в клубе, так и в сборной. Но выходя на поле выглядел надежно, отличаясь своей цепкостью.

Александр Яценко (21)

Так и не понятно, почему карьера молодого футболиста не заладилась в Динамо (не было явно провальных матчей, а яркостью центральные защитники вроде и не должны блистать). После были выступления в ряде украинских клубов…

Левые защитники:

Андрей Несмачный (27)

Андрей был эталоном профессионализма. Мог спокойно закрыть всю бровку. Его можно назвать украинским латералем. Всю карьеру провел в киевском Динамо.

Юрий Дмитрулин (31) и Владимир Полевой (21)

Альтернатива была бы и на эту позицию. Можно было рассчитывать на опытного участника полуфинала Лиги Чемпионов 1999 года и на молодого воспитанника академии Павла Яковенко Владимира Полевого, который впоследствии весьма успешно выступал в ряде украинских команд и отметился играми за национальную сборную.

Опорные полузащитники:

Тибериу Гиоане (25)

Румын десять лет провел в составе киевского клуба, завоевав своим характером и преданностью любовь динамовских болельщиков.

Виталий Лисицкий (24)

Один из самых молодых дебютантов в истории сборной Украины так и не смог оправдать тех ожиданий, которые возлагали на него в Киеве. После на хорошем уровне выступал в середняках украинского чемпионата. Возможно, именно умения Лобановского раскрывать таланты молодых футболистов не хватило карьере Виталия.

Крайние полузащитники:

Георгий Пеев (27)

Болгарин весьма успешно выступал в киевском Динамо. Регулярно вызывался в национальную сборную. Участник ЧЕ 2004 года.

Дмитрий Воробей (21) и Владимир Самборский (21)

Выпускники академии Павла Яковенко так и не смогли полностью реализовать свой потенциал. Во многом этому помешали травмы и недостаточное доверие со стороны тренеров.

Валерий Васильевич очень часто использовал на позиции "опорников" игроков другого амплуа (Гусин, Каладзе, Дмитрулин…), также часто всю "бровку" доверял игрокам обороны (Лужный, Несмачный, Каладзе…), функции же крайних полузащитников часто исполняли игроки атакующего плана (Мелащенко,Герасименко…) или номинально центральные полузащитники (Максимов, Калитвинцев, Чернат…).

Атакующие полузащитники:

Флорин Чернат (26)

Безусловно, талантище. Светлая голова, мог придумать на поле что-то невероятное. Вызывался в сборную Румынии.

Артем Яшкин (31)

Еще одна светлая голова, которая рассматривалась в качестве плеймекера. Но, увы…

Александр Алиев (21)

Обладатель сумасшедшего удара и такого же сумасшедшего характера. Лучшие свои игры провел при Юрии Павловиче Семине, когда показал свой бешеный потенциал. Жаль, ненадолго.

Сергей Серебренников (30)

Лучшие свои годы провел в Брюгге, выиграв чемпионат и Кубок Бельгии. Но, кто знает, возможно, Лобановский бы нашел способ с максимальной пользой использовать Сергея в Динамо.

Нападающие:

Максим Шацких (28)

Язык не поворачивается назвать его узбеком. Потому что он НАШ. Максим был призван заменить Андрея Шевченко. Но было ли это возможным? Шацких, однозначно, легенда киевского Динамо.

Александр Мелащенко (28)

Очень талантливый футболист, так и не смог до конца раскрыть свой потенциал в Динамо Киев. Позже выступал за Днепр и Кривбасс.

Лаки Идахор (26)

Нигериец выглядел экзотично в нашем чемпионате. Ему явно не хватало стабильности, но были игры, по которым был виден его очевидный талант. Позже выступал за Ворсклу и Таврию (обладатель Кубка Украины), забил 64 гола в чемпионатах Украины.

Артем Милевский (21)

Потенциально ЛИДЕР. Человек, вокруг которого могло строиться это Динамо. В 2006 году был лидером сборной U-21 на молодежном Евро и автором гола в серии послематчевых пенальти со Швейцарией на взрослом ЧМ. Про Артема написано много, повторятся не буду. Нет сомнений, что это талантливейший футболист. Думаю, Валерий Васильевич нашел бы для него необходимые слова.

Как мы видим, выбор среди тех людей, которые прошли через структуру Динамо, достаточно велик. Добавим к этому умение Лобановского найти нужных для достижения результата игроков в других клубах (например, Днепр, который неплохо показал себя в еврокубковых сезонах-2003/2005 годов).

Или же можем пофантазировать дальше, и при наличии Гавранчича, Боднара, Пеева, Черната и Гиоане в Киеве могли бы оказаться такие ребята как: Ивица Олич, Валерий Божинов, Марис Верпаковскис (оказался), Северин Ганцарчик (оказался в Металлисте), Неманья Видич, Нико Кранчар (тоже оказался) или некий Лука Модрич (21-летний игрок загребского Динамо в 2006 году).

Все эти факторы, умноженные на умение Валерия Васильевича создать коллектив и выжать из него максимальный результат, должны были привести к очередному триумфу киевлян на европейской арене. Но, увы…

21 апреля 1999 года, мы разочарованы. Но, даже не подозреваем, что этот результат на долгие годы станет лучшим в истории киевского Динамо!

Виталий Болдырев, читатель Football.ua

Редакция нашего сайта продолжает принимать ваши материалы в рамках проекта "Фан-сектор". Присылайте свои статьи на нашу почту fansectorua@gmail.com.