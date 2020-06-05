Украина: Первая лига

Сергей Макаров обратился к клубам Первой лиги накануне общего собрания.

Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров выступил с обращением к клубам Совета лиг в преддверии общего съезда, на котором будет решаться вопрос о будущем текущего сезона в Первой лиге.

"Хочу, чтобы все поняли, что в ситуации с коронавирусом мы пробудем как минимум до конца года. Осенью тоже все это будет, то есть нам необходимо научиться жить с этим. Жить и не кивать на то, что это форс-мажор".

Читайте также: Кулуарные войны Первой лиги. Что вообще происходит?

"Давайте искать способы возобновления чемпионата. Не причины сказать "нет", а что сделать, чтобы было "да". По-моему, так Лобановский когда-то сказал".

"Призываю всех к здравому, взвешенному и футбольному решению. Приезжайте на Совет лиг и будем общаться", — приводит слова Макарова сайт ТК Футбол.

Напомним, что уже сегодня, 5 июня, должно состояться очередное собрание клубов Первой лиги, на котором должно быть принято окончательное решение относительно судьбы текущего сезона второго по силе дивизиона страны.