Украина

Осенью "сине-желтые" стартуют в Лиге наций.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о договоренностях с УАФ о продлении действующего контракта.

"У нас с УАФ уже все давно было все оговорено. Когда закончится контракт, мы договорились с федерацией о продлении. Думаю, это логичное решение как для тренерского штаба, так и для УАФ. Рад оставаться, работать здесь. Есть незаконченный турнир, к нему надо очень хорошо подготовиться. Лига наций стартует, отбор на чемпионат мира" - поведал наставник в интервью программе Великий Футбол.

"При лучшем сценарии мы соберемся в сентябре, сыграем первые матчи Лиги наций. 9-10 месяцев мы не видели футболистов. Хотелось бы иметь больше времени на общение и работу с командой".

"У нас есть все договоренности. Они автоматически вступают, когда подпишем новый контракт на 2,5 года. Ребята будут довольны, что мы остались. Ну это шутка. Тот же состав остается. У нас команда укомплектована, никаких изменений не будет. Мы за всеми следим, смотрим. Есть наработки, планы. В будущем будем смотреть футболистов, у которых тоже появится шанс попасть в сборную", — заключил Шевченко.

Напомним, Шевченко признался о скором продлении контракта с УАФ еще на 2,5 года.